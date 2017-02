Doelpuntenmachine Monaco dendert door

MONACO - AS Monaco heeft in de Franse competitie weer afstand genomen van concurrent Paris Saint-Germain. De koploper van de Ligue 1 overklaste zaterdag FC Metz met 5-0 en heeft nu weer drie punten voorsprong op de regerend kampioen, die vrijdag al met 3-0 bij Bordeaux had gewonnen. Bovendien bracht Monaco het aantal gemaakte doelpunten op 75.

Door ANP - 11-2-2017, 22:09 (Update 11-2-2017, 22:09)

Monaco is de meest productieve ploeg in de grote Europese competities en dat bleek tegen Metz ook weer. Kylian Mbappé en Radamel Falcao hadden na tien minuten al 2-0 op het scorebord gezet en het tweetal ging daarna vrolijk verder. Na nog twee treffers van Mbappé en een van Falcao vond Monaco het na 55 minuten voetballen welletjes en werd de wedstrijd simpel uitgespeeld.

Lille heeft ook met de aanwinsten Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna nog niet kunnen winnen. In eigen huis verloor de Noord-Franse ploeg met 2-1 van Angers. El Ghazi begon in de basis, maar werd in de tweede helft met geel op zak gewisseld. Kishna mocht na ruim een uur invallen.