Toornstra: het moet niet gekker worden

ROTTERDAM - Jens Toornstra lachte even veelbetekenend, toen hij na zijn twee doelpunten tegen FC Groningen (2-0) de vraag kreeg of trainer Giovanni van Bronckhorst nu nog om hem heen kan. ,,Volgens mij heb ik prima gespeeld. We gaan het komende week weer zien'', zei de Feyenoorder bij FOX Sports.

Door ANP - 11-2-2017, 22:04 (Update 11-2-2017, 22:04)

De multifunctionele middenvelder, die voor de winterstop ook vaak rechts voorin speelde, had zaterdag in de basisploeg van Feyenoord de voorkeur gekregen boven aanvoerder Dirk Kuijt. Hij betaalde het vertrouwen terug met twee fraaie doelpunten. Van revanche voor zijn reservebeurt vorige week tegen FC Twente wilde hij niet spreken. ,,Nee, ik leef niet met revanchegevoelens. Ik wil gewoon graag belangrijk zijn voor het team.''

De middenvelder maakte zijn twee doelpunt op aangeven van Jan-Arie van der Heijden, die de bal met een hakje achter het standbeen langs had meegegeven. ,,Ik moest even wachten op die bal. Maar ik weet dat Jan-Arie best handig is in de kleine ruimte, hij kreeg 'm mooi bij me. Hier en daar zag ik wat hakjes in het veld, het moet niet gekker worden'', zei Toornstra lachend.