ANP ADO Den Haag zakt naar laatste plaats

DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft zaterdagvond de sportieve zorgen van ADO Den Haag flink vergroot. De ploeg uit Deventer won het degradatieduel in de eredivisie zaterdag verdiend met 3-1. Spits Sam Hendriks scoorde tweemaal.

Door ANP - 11-2-2017, 21:48 (Update 11-2-2017, 21:51)

Het beoogde schokeffect na de trainerswissel bleef zo uit bij ADO Den Haag. De Hagenaars zakten naar de laatste plaats in de eredivisie. Doelman Ernestas Setkus moest met rood van het veld. Met tien man kwam ADO Den Haag nog wel terug tot 2-1 door een benutte strafschop van invaller Abdenasser El Khayati, maar Marcel Ritzmaier bepaalde daarna de eindstand op 3-1.

Alfons Groenendijk, bij de Hagenaars als trainer de opvolger van de eerder deze week ontslagen Zeljko Petrovic, veranderde weinig aan de basisformatie waarmee ADO Den Haag vorige week kansloos van Vitesse verloor. Alleen Dion Malone en Edouard Duplan keerden terug in de beginopstelling. Go Ahead Eagles moest het opnieuw doen zonder de zieke spits Leon de Kogel. Sam Hendriks verving hem.

Aanvallende intenties

Beide ploegen begonnen met aanvallende intenties aan het duel. Het leverde de thuisclub in de openingsfase een kans op via Hendriks en ADO Den Haag via Gyon Fernandez. Beide spitsen misten. Naarmate de eerste helft vorderde, werden de Eagles dreigender. Sander Duits miste een goede mogelijkheid. Ruim 5 minuten voor de rust kwam Go Ahead alsnog verdiend op voorsprong. Na goed voorbereidend werk van Jarchinio Antonia scoorde Hendriks: 1-0.

Groenendijk greep tijdens de pauze in met een dubbele wissel. Mike Havenaar en Sheraldo Becker vervingen Fernandez en Ruben Schaken. Voor Havenaar betekende dat een rentree na maandenlang blessureleed. Veel helpen deden die wissels niet. Dik 10 minuten na de rust verdubbelde Go Ahead de marge. Opnieuw was Hendriks de doelpuntenmaker. Hij profiteerde van een misverstand tussen de verdedigers Tom Beugelsdijk en Thomass Meissner.

Het aangeslagen ADO Den Haag eindigde het duel met tien man. Doelman Setkus kreeg rood van scheidsrechter Ed Janssen nadat hij op de rand van het strafschopgebied Hendriks onderuit haalde. Middenvelder Malone moest daarna bij de Hagenaars het doel in omdat Groenendijk al driemaal had gewisseld. ADO maakte daarna via een benutte strafschop van El Khayati nog wel de aansluitingstreffer, maar uiteindelijk hielp Ritzmaier de Eagles naar de 3-1 overwinning.