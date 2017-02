Toornstra schiet Feyenoord langs FC Groningen

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zaterdag weer een horde genomen op weg naar de eerste landstitel van deze eeuw. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst versloeg FC Groningen in de eigen Kuip met 2-0. Beide doelpunten kwamen van Jens Toornstra, die de voorkeur had gekregen boven Dirk Kuijt.

Door ANP - 11-2-2017, 21:43 (Update 11-2-2017, 21:52)

Van titelstress is nog altijd niets te merken in Rotterdam-Zuid. Keeper Brad Jones hield ook in de vijfde competitiewedstrijd na de winterstop zijn doel schoon. Zondag moet blijken of de concurrenten Ajax en PSV, die nu respectievelijk acht en elf punten achter staan, enigszins in het spoor kunnen blijven.

Feyenoord voert de eredivisie al vanaf de eerste speelronde aan, toen het met 5-0 won bij Groningen. Om een nieuwe afstraffing te voorkomen, had trainer Ernest Faber van de noorderlingen gekozen voor een behoudende tactiek met vijf man achterin en vier middenvelders. Voorin gokte Groningen op de snelheid van clubtopscorer Mimoun Mahi.

Counter

De bezoekers trokken zich bijna collectief terug op de eigen helft en loerden op een snelle counter. Voor rust was Groningen met die tactiek nog wel een paar keer gevaarlijk. De grootste kans was in de 35e minuut voor Ruben Jenssen. De middenvelder had de bal voor het intikken op aangeven van Mahi, maar schoot naast.

Dat bleek een dure misser, want even later lag de bal er aan de andere kant wel in. Steven Berghuis dolde zijn bewaker Yoëll van Nieff en legde de bal breed op Toornstra, die de vrije hoek langs keeper Sergio Padt vond (1-0). Die voorsprong van Feyenoord was terecht, want de thuisploeg had in het eerste half uur tussen de vele Groningse verdedigers door al heel wat kansen gecreëerd.

Na rust kwam Feyenoord geen moment meer in de problemen. Toornstra verdubbelde de voorsprong in de 66e minuut, na een hoogstandje van Jan-Arie van der Heijden. De verdediger goochelde in het strafschopgebied wat met de bal en gaf die daarna met een hakje achter zijn standbeen langs mee aan Toornstra, die de 2-0 binnen schoot. Groningen moest het laatste kwartier met tien man uitspelen, nadat Juninho Bacuna met rood was weggestuurd.