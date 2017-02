AS Roma mist zieke Totti

ANP

ROME - AS Roma moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Crotone stellen zonder oudgediende Francesco Totti. De veertigjarige Romein is ziek achtergebleven in de Italiaanse hoofdstad. Mohamed Salah keert terug in de selectie van trainer Luciano Spalletti, nadat hij met Egypte had meegedaan aan het toernooi om de Afrika Cup. Salah verloor zondag met zijn land de finale tegen Kameroen (1-2).

Door ANP - 11-2-2017, 21:11 (Update 11-2-2017, 21:11)

Totti mag zich in de nadagen van zijn lange carrière geen basisspeler meer noemen. De clubicoon van AS Roma moet het doen met invalbeurten. Totti besliste onlangs nog de bekerwedstrijd tegen Cesena in het voordeel van zijn ploeg.

AS Roma, de club van Kevin Strootman, staat op de derde plaats in de Serie A met zeven punten achterstand op koploper Juventus. Met Crotone treft het zondag de nummer negentien van de ranglijst.