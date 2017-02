Huntelaar mag minuut meespelen bij Schalke

ANP Huntelaar mag minuut meespelen bij Schalke

GELSENKIRCHEN - Klaas-Jan Huntelaar heeft zaterdag heel even mee mogen doen bij Schalke 04. De Nederlandse spits kwam in de thuiswedstrijd van zijn club tegen Hertha BSC in de 93e minuut in het veld voor de Oostenrijker Guido Burgstaller.

Door ANP - 11-2-2017, 20:34 (Update 11-2-2017, 20:34)

Schalke leidde op dat moment met 2-0 en dat bleef het ook. Burgstaller opende kort voor rust de score en na de pauze nam Leon Goretzka de tweede treffer voor zijn rekening. Huntelaar viel woensdag in de achtste finales van het Duitse bekertoernooi ook al even in bij Schalke. De Nederlandse spits stond met een knieblessure lange tijd aan de kant.

Dankzij de zege steeg Schalke naar de elfde plaats. Hertha is de nummer zes in de Bundesliga.