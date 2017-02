Liverpool kan met Mané weer winnen

LIVERPOOL - Liverpool heeft zaterdag voor het eerst in 2017 een competitiewedstrijd gewonnen. De ploeg van coach Jürgen Klopp deed dat ook nog eens tegen de nummer twee uit de Premier League, Tottenham Hotspur. Op Anfield werd het 2-0.

Door ANP - 11-2-2017, 20:32 (Update 11-2-2017, 20:46)

Liverpool ging vorige week onderuit tegen Hull City en verloor ook al van Swansea. Tegen Chelsea (1-1) en Manchester United (1-1) werd dan niet verloren, maar door het gebrek aan zeges was Liverpool weggezakt naar de vijfde plek.

Sadio Mané was zaterdag de grote man bij Liverpool, waar Georginio Wijnaldum een basisplaats had. Klopp had de aanvaller enkele weken moeten missen omdat hij met Senegal deelnam aan de Afrika Cup. De verdediging van de Spurs kon de Senegalees na een diepe pass van Wijnaldum niet van de 1-0 afhouden. Twee minuten later was het opnieuw raak. Mané ontfutselde Eric Dier de bal en kreeg die in de rebound terug. Met een fraaie volley maakte hij de 2-0.

Janssen

Bij Tottenham begonnen Vincent Janssen en keeper Michel Vorm op de bank. Toen Harry Kane en Son Heung-Min er in aanvallend opzicht niet in slaagden iets te doen tegen de achterstand, mocht Janssen het de laatste tien minuten proberen. Liverpool hield echter gemakkelijk stand.

De Spurs blijven tweede op negen punten van Chelsea. De koploper moet zondag op bezoek bij Burnley en kan bij winst uitlopen naar twaalf punten voorsprong. Liverpool heeft één punt minder dan Tottenham.