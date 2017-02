Heracles vecht zich naast Roda JC

ALMELO - Zo gelukkig als Heracles Almelo een week geleden van het veld stapte na de winst bij Willem II (1-3), zo ontgoocheld waren de Almeloërs zaterdagavond na het duel met Roda JC. Die gemoedstoestand gold eigenlijk net zo goed voor de bezoekende ploeg, die volkomen onnodig een voorsprong van 2-0 uit handen gaf: 2-2. Samuel Armenteros trok de stand in de slotfase met twee doelpunten gelijk.

Roda JC schoot met dat gelijkspel niet veel op. De ploeg van trainer Yannis Anastasiou blijft met zeventien punten in de degradatiezone staan. Van de negen nieuwelingen die afgelopen maand werden aangetrokken, stonden er zaterdag in Almelo twee in de basis: middenvelder Mohamed El Makrini en aanvaller Gyliano van Velzen.

De bezoekers lieten in het eerste uur weinig zien, maar kwamen in de 65e minuut toch met enig geluk op voorsprong. Mitchell Paulissen draaide zich handig vrij en haalde uit met links. De bal verdween via het been van de Almelose verdediger Justin Hoogma achter doelman Bram Castro.

Dreun

Nauwelijks bekomen van die dreun kreeg de thuisclub een tweede treffer om de oren. Nadat Thomas Bruns redding had moeten brengen op de doellijn, kopte Armenteros bij het uitverdedigen de bal in de voeten van Tom van Hyfte. De aanvoerder van de Limburgse club profiteerde dankbaar en verdubbelde de voorsprong: 0-2.

Armenteros haalde binnen een tijdsbestek van amper tien minuten echter zijn gram met twee doelpunten. In de 79e minuut bracht de spits de spanning terug met de aansluitingstreffer, om acht minuten later de fans van Heracles opnieuw te verblijden met een goed gemikte kopbal. Armenteros voerde zijn totaal dit seizoen op naar elf treffers, waarmee hij opklom naar de derde plek op de topschutterslijst van de eredivisie.