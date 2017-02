Fenerbahçe morst punten bij Bursaspor

BURSA - Fenerbahçe heeft zaterdag in de Turkse competitie verzuimd om optimaal te profiteren van de nederlaag een dag eerder van koploper Besiktas. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam bij Bursaspor niet verder dan 1-1 en heeft nu na twintig wedstrijden acht punten achterstand op de stadgenoot, die vrijdag verloor bij Karabükspor (2-1).

Door ANP - 11-2-2017, 19:21 (Update 11-2-2017, 19:21)

Bij Fenerbahçe begon Jeremain Lens in de basis, maar ontbraken Gregory van der Wiel en Robin van Persie. Van Persie werd deze week geschorst door de Turkse voetbalbond omdat hij in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Besiktas de supporters van de tegenstander had beledigd door zijn tong uit te steken.

De Senegalees Moussa Sow zette de bezoekers in de eerste helft uit een strafschop op voorsprong. Vlak voor tijd zorgde de Argentijn Pablo Batalla, ook vanaf elf meter, voor de gelijkmaker namens de ploeg die de hele tweede helft met een man minder speelde. Boban Jovic was kort voor rust met rood van het veld gestuurd.