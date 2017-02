Barcelona maakt er zes bij Alavés

VITORIA-GASTEIZ - FC Barcelona heeft zich zaterdag aan kop van de Spaanse competitie genesteld. De ploeg van trainer Luis Enrique beleefde een makkelijke middag tegen Alavés, de club die Barcelona aan het einde van het seizoen treft in de finale van het Spaanse bekertoernooi. Onder aanvoering van de drie sterren voorin wonnen de Catalanen in Vitoria-Gasteiz met 6-0.

Luis Suárez opende in de 37e minuut de score, een paar minuten later maakte Neymar de tweede. Lionel Messi pikte na een uur spelen ook zijn doelpunt mee. Via een eigen goal van Alexis en treffers van Ivan Rakitic en opnieuw Suárez liep Barcelona daarna in een tijdsbestek van vijf minuten uit naar 0-6. De Uruguayaanse spits voert de topscorerslijst in Spanje aan met achttien doelpunten, één meer dan Messi.

Tegenvaller voor Barcelona was de ogenschijnlijk zware enkelblessure die Aleix Vidal in de slotminuten opliep. De rechtsback, die de assist leverde bij de openingstreffer van Suárez, ging huilend per brancard van het veld. Trainer Luis Enrique vreest dat hij Vidal geruime tijd moet missen.

Real Madrid

De Spaanse kampioen gaat voorlopig aan kop in La Liga met 48 punten uit 22 wedstrijden. Real Madrid kan de eerste plek zaterdagavond weer overnemen als het wint bij Osasuna. De Madrilenen staan op 46 punten, met liefst drie wedstrijden minder gespeeld dan Barça.

Voor de Catalanen staat komende week de eerste confrontatie met Paris Saint-Germain in de achtste finale van de Champions League op het programma. Barcelona treft de Franse kampioen dinsdag in Parijs.