Manchester United houdt subtop in het vizier

MANCHESTER - Manchester United heeft zich zaterdag door een overwinning op Watford bij de achtervolgers van koploper Chelsea gevoegd. De ploeg van coach José Mourinho won op het eigen Old Trafford met 2-0 blijft daarmee in de race om de plekken die recht geven op deelname aan de Champions League. Manchester is door de zege de eerste ploeg die 2000 punten heeft verzameld in de Premier League.

Door ANP - 11-2-2017, 18:03 (Update 11-2-2017, 18:44)

Met verdediger Daley Blind in de basis kwam de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong. Juan Mata rondde in de 32e minuut een prachtige aanval af, na een voorzet van Anthony Martial. De Fransman zorgde in de tweede helft zelf voor de beslissing. Op aangeven van Zlatan Ibrahimovic liep hij bij een counter goed door en rondde de aanval af.

Ronald Koeman moest zaterdag toezien hoe de top zes voor zijn ploeg Everton uit beeld raakte. Bij Middlesbrough kwamen de bezoekers, met keeper Maarten Stekelenburg op de bank, niet verder dan 0-0. Daarmee is de achterstand op Manchester United opgelopen tot zeven punten.

Sunderland

Hekkensluiter Sunderland ging in eigen huis hard onderuit tegen Southampton (0-4). De Italiaanse aanwinst Manolo Gabbiadini maakte de eerste twee goals. Na rust zorgde de Belg Jason Denayer voor een eigen doelpunt en zette Shane Long de eindstand op het scorebord.

Stoke City won dankzij een treffer van Joe Allen van Crystal Palace (1-0). Bij Stoke begonnen Erik Pieters en Bruno Martins Indi in de basis en kwam Ibrahim Afellay in de slotfase in het veld. Bij Crystal Palace dat net als Sunderland slechts 19 punten heeft, speelde Patrick van Aanholt de hele wedstrijd.