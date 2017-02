Invaller Robben scoort voor winnend Bayern

INGOLSTADT - Bayern München heeft zaterdag in de strijd om de titel in de Duitse voetbalcompetitie goede zaken gedaan. Vier dagen voor de eerste confrontatie met Arsenal in de achtste finales van de Champions League won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti bij het laaggeklasseerde FC Ingolstadt 04 met 2-0.

Door ANP - 11-2-2017, 17:43 (Update 11-2-2017, 17:43)

De zege kwam wel pas kort voor tijd tot stand. Arturo Vidal opende in de laatste minuut van de officiële speeltijd de score. Kort daarna verdubbelde invaller Arjen Robben de voorsprong.

Bayern liep drie punten uit op RB Leipzig, de enige overgebleven concurrent. De nummer twee ging in eigen stadion hard onderuit tegen Hamburger SV: 0-3. Bayern München heeft na twintig speelronden zeven punten meer dan Leipzig.

Robben begon bij Bayern op de bank. De aanvoerder van Oranje kwam een kwartier voor tijd in het veld, toen het nog steeds 0-0 stond. Nadat Vidal eindelijk de ban had gebroken, scoorde Robben ook zelf nog na een zelf opgezette aanval.