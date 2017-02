NEC lang zonder topscorer Grot

NIJMEGEN - NEC moet het zo'n zes weken stellen zonder spits en clubtopschutter Jay-Roy Grot. De achttienjarige aanvaller viel vrijdag geblesseerd uit tijdens de verloren uitwedstrijd tegen PEC Zwolle (2-0). Uit medisch onderzoek bleek zaterdag dat de binnenband van zijn rechterknie is beschadigd.

11-2-2017

Volgens NEC staat Grot daardoor zes weken aan de kant. Dat is een forse tegenvaller voor trainer Peter Hyballa, want de sterke spits had de laatste weken juist een basisplaats veroverd en scoorde regelmatig. Met vijf doelpunten in elf duels is Grot zelfs de topscorer van de Nijmeegse ploeg. Hij werd in Zwolle vervangen door de Nigeriaan Taiwo Awoniyi.