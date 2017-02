Van Basten: Keizer eigenwijs, vooral wijs

ZÜRICH - Eigenwijs, met de nadruk op wijs. Zo omschrijft Marco van Basten de overleden Piet Keizer. ,,Een groot verlies'', zette de voormalige topspits op Twitter bij twee foto's van Keizer in het shirt van Ajax.

Door ANP - 11-2-2017, 16:14 (Update 11-2-2017, 16:14)

Van Basten kende het clubicoon van de Amsterdamse club goed. ,,Piet Keizer, vriend en topspeler die andere begeleidde beter te worden. Een mooi mens. EigenWIJS. Met de nadruk op 'wijs'!'', aldus Van Basten op het Twitteraccount, dat hij regelmatig gebruikt sinds hij bij wereldvoetbalbond FIFA aan de slag is gegaan als hoofd technologische ontwikkelingen.

Andere Ajacieden hadden eveneens lovende woorden over voor Keizer. ,,Een legende, clubicoon is overleden'', schreef John Heitinga op Instagram. ,,Veel prachtige verhalen over hem gehoord en dan vooral over zijn schaar.'' Anouk Hoogendijk zette een foto op Twitter van Keizer samen met de vorig jaar overleden Johan Cruijff. ,,Opnieuw is ons een Ajax-legende ontvallen. Rust zacht, Piet Keizer'', aldus de voetbalster van Ajax.