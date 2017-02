Piet Keizer was overal en altijd onnavolgbaar

ANP Piet Keizer was overal en altijd onnavolgbaar

AMSTERDAM - Nurks, opstandig en onbegrepen. Met zijn sublieme linkerbeen gold Piet Keizer (14 juni 1943) als geniaal. Hij won veel maar toch fonkelde hij nooit als wereldster. De linksbuiten schitterde slechts als zijn hoofd helemaal vrij was. Maar dan was hij waarlijk onnavolgbaar. Zaterdag werd bekend dat Keizer is overleden na een periode van ziekte.

Door ANP - 11-2-2017, 9:34 (Update 11-2-2017, 10:06)

'Keizer Piet' dreef niet alleen rechtsbacks tot wanhoop. Hij was ook geestelijk grillig en onwrikbaar. De aanvaller, als puber gevormd in de jaren vijftig en zestig, botste met trainers, spelers, clubbestuurders en de voetbalbond. Een conflict met Rinus Michels kostte Oranje in 1974 wellicht de wereldtitel.

Piet Keizer en Johan Cruijff, de voorbereider en de afmaker. Het koningskoppel leidde Ajax naar zes landstitels, drie Europese kampioenschappen en zelfs een wereldbeker. Michels sprak nauwelijks met Keizer, zelfs niet op het WK in Duitsland. Keizer speelde daar slechts één wedstrijd. Hij moest plaatsmaken voor Rob Rensenbrink.

Interlands

Tussen de eerste en laatste interland van Keizer speelde Oranje 76 interlands. De linksbuiten ontbrak wegens zijn moeizame relatie met bondscoach en bondsbestuurders 42 keer. Hij maakte in 34 interlands elf doelpunten. Voor een voetballer van het kaliber Keizer geen cijfers om trots op te zijn.

Keizer droeg in 490 officiële wedstrijden het shirt van Ajax. Alleen collega-clubiconen Danny Blind (493 duels), Wim Suurbier (509) en Mister Ajax Sjaak Swart (603) speelden vaker voor de club. Hij bezet bovendien de vijfde plek op Ajax’ topschutterslijst met 189 doelpunten. Voor Keizer kwamen de liefhebbers naar stadion De Meer. Verrukkelijk waren zijn bewegingen en acties. De uitvinder van 'de schaar' inspireerde zelfs dichters, zo oogstrelend was zijn spel.

Aanvoerdersband

Maar ook bij Ajax raakte Keizer regelmatig in conflict. Zelfs met zijn maatje Cruijff. De grootste vedette kon in 1973 niet verkroppen dat hij zijn aanvoerdersband bij Keizer moest inleveren. De linksbuiten probeerde het nog een jaartje maar verliet Ajax op 13 oktober 1974 na problemen met trainer Hans Kraay. Keizer was toen pas 31 jaar.

Hij voetbalde nooit meer in officieel verband. Na 19 jaar Ajax wilde de aanvaller niet meer voor een andere club uitkomen. Pas in 2001 keerde Keizer als scout terug bij zijn oude liefde. Op voorspraak van uitgerekend Johan Cruijff voorzag hij het bestuur van bruikbare tips.

Praten met de pers deed hij zelden. Keizer zag daar het nut niet van in. Hij leefde zijn eigen leventje in zijn eigen wereld. De linksbuitens van de wereld zijn vaak eigenzinnig, grillig en soms een beetje vreemd. Dat gold zeker voor Piet Keizer.