ANP Oud-Ajacied Piet Keizer (73) overleden

AMSTERDAM - Oud-Ajacied en clubicoon Piet Keizer is vrijdag na een kort ziekbed overleden aan de gevolgen van longkanker. Hij is 73 jaar geworden. De vermaarde linksbuiten stierf in het bijzijn van zijn familie. ,,Piet had tot het laatste moment rust en een scherpe geest'', aldus de familie van de oud-voetballer zaterdag in een verklaring.

Door ANP - 11-2-2017, 9:02 (Update 11-2-2017, 10:15)

Keizer maakte deel uit van de succesvolle ploeg van Ajax die begin jaren zeventig drie keer op rij de Europacup 1 (voorloper Champions League) won en de wereldbeker. Hij speelde zijn hele carrière bij de ploeg uit Amsterdam. Hij stond wat aandacht betreft in de schaduw van de vorig jaar overleden Johan Cruijff, maar vormde met de beroemde nummer veertien wel een koningskoppel. Keizer was vermaard om zijn schijnbewegingen en blonk uit in de zogeheten schaar. Zijn schot met links kon verwoestend hard zijn.

Als tienjarige speelde hij zijn eerste voetbalwedstrijd bij amateurclub Amstel. Twee jaar later, in 1955, werd Keizer lid van Ajax. Zijn jongensjaren stonden in het teken van voetballen. ,,Ik ben niet opgegroeid met Elvis, ik ben opgegroeid met een bal. Van jongs af aan heb ik geprobeerd een bal onder controle te houden. Onder alle omstandigheden”, vertelde Keizer over zijn jeugd.

Doelpunten

Hij debuteerde voor de hoofdmacht van Ajax op 5 februari 1961 in een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Zijn laatste duel was op 13 oktober 1974. In totaal droeg hij in 490 wedstrijden het shirt van Ajax, waarin hij 189 doelpunten maakte. Hij speelde ook 34 keer voor het Nederlands elftal. Keizer maakte deel uit van Oranje op het WK van 1974, maar speelde alleen mee in de poulewedstrijd tegen Zweden. In de verloren finale kreeg hij geen speeltijd.

Met Ajax veroverde hij drie keer de Europacup 1 (1971, 1972 en 1973), de wereldbeker (1972), werd hij zes keer landskampioen en won hij vijf keer de KNVB beker. Na zijn actieve carrière hield hij zich lang afzijdig van het voetbalwereldje. Pas in 2001 keerde Keizer in diverse functies terug bij zijn oude liefde Ajax. Op voorspraak van uitgerekend Cruijff voorzag hij het bestuur van bruikbare tips.

In 2010 benoemde Ajax hem tot erelid, maar hij leverde die titel weer in na onenigheid met de club. Sinds 2014 runde hij samen met misdaadverslaggever Peter R. de Vries het bedrijf PR Sportmanagement. Bij het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist staat een bronzen standbeeld van Keizer.