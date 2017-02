Van Polen jaar langer bij PEC Zwolle

ZWOLLE - Verdediger Bram van Polen voetbalt ook volgend seizoen voor PEC Zwolle. Dat maakte de aanvoerder vrijdag bekend na de winst van zijn ploeg op NEC (2-0).

Door ANP - 10-2-2017, 22:53 (Update 10-2-2017, 22:53)

,,Ik heb een optie in mijn contract waarin staat dat mijn contract automatisch met een jaar wordt verlengd bij twintig basisplaatsen. En volgens mij was dit al mijn 21e of 22e basisplaats", zei Van Polen bij FOX Sports.

De clubman van PEC speelde in tien jaar 261 competitieduels voor de Zwollenaren, waarin de verdediger zeventien doelpunten maakte. Als aanvoerder nam Van Polen in 2014 de gewonnen KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal in ontvangst.