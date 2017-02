Koploper VVV herstelt zich met zevenklapper

ANP Koploper VVV herstelt zich met zevenklapper

VENLO - VVV-Venlo heeft zich vrijdag met een royale overwinning op Helmond Sport gerevancheerd voor de nederlaag vier dagen eerder bij Jong PSV. De koploper van de Jupiler League maakte er in de eigen Koel een doelpuntenfestijn van: 7-0. Opvallend genoeg kwamen de doelpunten van zeven verschillende spelers. VVV kwam weer een stapje dichter bij het kampioenschap en promotie naar de eredivisie.

Door ANP - 10-2-2017, 22:37 (Update 10-2-2017, 22:37)

De ploeg van trainer Maurice Steijn had maandag in Eindhoven de eerste nederlaag in bijna vier maanden geïncasseerd. VVV pikte de draad vrijdag echter weer moeiteloos op. Al na vijf minuten stond de thuisploeg op voorsprong, met dank aan Helmond Sport. Een Brabantse verdediger speelde te kort terug op keeper Ferhat Kaya, die de bal tegen de jagende Vito van Crooy aan schoot. Via Van Crooy ging de bal over de lijn.

Na rust vlogen de doelpunten er achterelkaar in. Joey Sleegers, Jerold Promes, Ralf Seuntjens, Clint Leemans en Danny Post voerden de score in korte tijd op naar 6-0. In de slotfase tekende huurling Gedion Zelalem van Arsenal voor de zevende treffer.

NAC Breda verloor in het eigen Rat Verlegh-stadion van RKC Waalwijk: 2-3. Bij de thuisploeg werd Danny Verbeek al in de derde minuut met rood van het veld gestuurd, omdat hij hard inkwam op een verdediger van RKC. De bezoekers moesten kort na rust verder zonder hun keeper Tamati Williams, die de bal buiten het strafschopgebied had beroerd met zijn hand. Met tien tegen tien pakte RKC de winst. Het winnende doelpunt kwam op naam van Daan Rienstra.

Topschutter Tom Boere leidde FC Oss met twee treffers langs FC Eindhoven: 1-2. Boere voerde zijn totaal daarmee op naar 26 doelpunten. Jong PSV won met 3-2 bij FC Dordrecht, vooral dankzij twee doelpunten van spits Sam Lammers. De wedstrijd lag in de openingsfase een tijdje stil, omdat de lijnen door hevige sneeuwval niet meer te zien waren. Trainer Henk de Jong moest met De Graafschap weer een nederlaag incasseren, dit keer bij FC Emmen (2-0). Subtopper Almere City FC won met 3-1 bij FC Den Bosch.