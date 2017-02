PEC Zwolle verslaat ook NEC

ZWOLLE - PEC Zwolle kan weer omhoog kijken. Door een overwinning van 2-0 thuis op NEC neemt het verder afstand van de onderste plekken. De aanvallers Nicolai Brock-Madsen en Queensy Menig maakten vrijdag weer het verschil voor de Zwollenaren, net als in de vorige wedstrijden tegen ADO Den Haag en Sparta Rotterdam.

Door ANP - 10-2-2017, 21:55 (Update 10-2-2017, 22:04)

Voor de Deen was het al weer zijn vierde doelpunt in de laatste vijf competitieduels. Brock-Madsen had in zijn acht wedstrijden voor de winterstop niet gescoord. Menig heeft nu in drie eredivisieduels op rij een doelpunt gemaakt.

NEC startte nog wel furieus. Wojciech Golla kopte de Nijmegenaren na twee minuten bijna op voorsprong en ook Jordan Larsson kreeg enkele goede kansen. PEC kwam maar één keer gevaarlijk door. Na een rush langs de zijlijn trok Menig naar binnen, zijn geplaatste schot eindigde daarna op de paal. Bijna zorgde Dario Dumic ervoor dat NEC met een voorsprong mocht rusten. Hij schoot op aangeven van Larsson echter nipt voorlangs.

NEC ging na de pauze verder met aanvallen. Binnen een minuut kreeg de ingevallen Nigeriaanse spits Taiwo Awoniyi een grote kans, maar in twee instanties wist hij de bal niet in het doel te krijgen. In de 57e minuut leverde de eerste bal van de Zwollenaren tussen de palen wel meteen een doelpunt op. Brock-Madsen schoot de bal via het been van NEC-aanvoerder Gregor Breinburg over keeper Joris Delle in het doel.

De wedstrijd kantelde door dat doelpunt volledig. PEC nam de controle over en ging op zoek naar meer. Ryan Thomas zag een ziedend schot vanaf de rand van het strafschopgebied op de lat afketsen. Mohamed Rayhi deed namens NEC exact hetzelfde, waarna Menig aan de andere kant liet zien hoe het wel moet. Hij veroverde de bal in het zestienmetergebied en uit de draai schoot hij de bal in het dak van het doel. Menig besliste daarmee de wedstrijd en bezorgde PEC de derde zege na de winterstop.