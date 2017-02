Bayern stoomt Ribéry klaar voor Arsenal

MÜNCHEN - Bayern München probeert Franck Ribéry klaar te stomen voor de eerste confrontatie met Arsenal in de achtste finale van de Champions League. De Duitse kampioen ontvangt de Engelse club woensdag in München. Ribéry liep eind vorige maand een spierblessure op.

Door ANP - 10-2-2017, 21:33 (Update 10-2-2017, 21:33)

De Franse vleugelspits traint voorlopig apart van de groep, net als verdediger Jérôme Boateng die herstellende is van een operatie aan zijn schouder. ,,Ze liggen op koers'', zei trainer Carlo Ancelotti vrijdag. De competitiewedstrijd zaterdag tegen FC Ingolstadt komt wel te vroeg voor het duo. Tegen Arsenal zou Ribéry zijn rentree kunnen maken, Boateng mikt op een terugkeer in maart.

Bayern München heeft aan kop van de Bundesliga vier punten voorsprong op RB Leipzig. ,,We denken nog niet aan Arsenal, eerst willen we bij Ingolstadt winnen'', zei Ancelotti.