Barcelona mist Piqué en Mascherano bij Alavés

BARCELONA - FC Barcelona neemt het zaterdag zonder Gerard Piqué en Javier Mascherano op tegen Alavés. Trainer Luis Enrique laat zijn twee centrumverdedigers achter in Barcelona. Piqué krijgt rust, nadat hij vorige week in de wedstrijd tegen Athletic Bilbao een lichte hamstringblessure had opgelopen. De Spanjaard deed dinsdag wel mee in de confrontatie met Atlético Madrid in de halve finale van het bekertoernooi.

Door ANP - 10-2-2017, 21:32 (Update 10-2-2017, 21:32)

Mascherano kwam tijdens die wedstrijd na een uur spelen binnen de lijnen. De Argentijn hield een hamstringblessure over aan de verhitte confrontatie, die in 1-1 eindigde waardoor Barcelona de finale haalde. Daarin is Alavés op 27 mei de tegenstander. Beide ploegen ontmoeten elkaar zaterdag al voor de Spaanse competitie.

Naast Piqué en Mascherano ontbreken ook Arda Turan (lies) en Rafinha (gebroken neus). Doelman Jasper Cillessen zit wel bij de selectie.