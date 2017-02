Sneeuw legt wedstrijd in Dordrecht kort stil

DORDRECHT - De wedstrijd in de Jupiler League tussen FC Dordrecht en Jong PSV heeft vrijdag in de openingsfase een tijdje stil gelegen. Vanwege hevige sneeuwval waren de lijnen op het kunstgrasveld aan de Krommedijk al snel niet meer te zien. Scheidsrechter Freek van Herk dirigeerde de 22 spelers daarom al na twaalf minuten naar binnen.

Door ANP - 10-2-2017, 21:11 (Update 10-2-2017, 21:11)

Beide ploegen hadden in de openingsfase al gescoord. Alvin Daniels zette Dordrecht in de zevende minuut op voorsprong, Sam Lammers tekende vier minuten later op het steeds witter wordende veld voor de 1-1. De sneeuw maakte verder spelen daarna onmogelijk. Nadat de lijnen weer zichtbaar waren gemaakt, keerden de spelers terug op het veld en kon de wedstrijd worden hervat.