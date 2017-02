Blessure Valbuena biedt Depay kansen bij Lyon

LYON - Voor Memphis Depay lonkt een nieuwe kans in de basis bij Olympique Lyon. Mathieu Valbuena, concurrent van Depay bij de Franse club, staat vanwege een hamstringblessure voorlopig aan de kant. De 32-jarige Franse international liep die kwetsuur woensdag op tijdens de gewonnen competitiewedstrijd tegen Nancy (4-0).

Door ANP - 10-2-2017, 19:25 (Update 10-2-2017, 19:25)

Valbuena moest kort voor rust naar de kant, kort nadat hij de score had geopend, en werd vervangen door Depay. De aanvaller, afgelopen maand overgekomen van Manchester United, maakte als invaller zijn eerste doelpunt voor Lyon. Zaterdag tegen Guingamp zal Depay vermoedelijk de positie van Valbuena overnemen.

Lyon komt volgende week naar Alkmaar voor de confrontatie met AZ in de eerste knock-outronde van de Europa League. Depay mag Europees niet spelen voor zijn nieuwe club, omdat hij dit seizoen met Manchester United al actief was in de Europa League.