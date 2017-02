Babel verliest met koploper Besiktas

KARABÜK - Ryan Babel heeft vrijdag met koploper Besiktas in de Turkse competitie verloren van middenmoter Karabükspor: 2-1. In Karabük waren Ermin Zec en Jevgen Seleznjov de doelpuntenmakers voor de thuisploeg, Vincent Aboubakar scoorde voor de bezoekers uit Istanbul. De spits uit Kameroen was twintig minuten voor tijd ingevallen voor Babel.

10-2-2017

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. De Bosniër Zec kwam na de rust in het veld en zette Karabükspor direct op voorsprong. Besiktas was daarna een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Een schot van Babel en een kopbal van oud-PSV'er Marcelo troffen geen doel. Invaller Aboubakar, die zondag Kameroen de Afrika Cup bezorgde door het winnende doelpunt te maken in de finale tegen Egypte, deed vlak voor tijd nog wat terug.

Door het verlies van Besiktas kan naaste achtervolger Basaksehir de koppositie overnemen. De nummer twee speelt zondag tegen Kasimpasa.