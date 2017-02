Inter twee duels zonder topschutter Icardi

MILAAN - Internazionale moet het de komende twee wedstrijden stellen zonder topschutter Mauro Icardi. De spits en aanvoerder van Inter is door de tuchtcommissie van de Italiaanse bond voor twee duels geschorst, voor zijn gedrag zondag na de verloren topper tegen koploper Juventus (1-0). De Argentijn, dit seizoen al goed voor vijftien doelpunten in de Serie A, ging tekeer tegen scheidsrechter Nicola Rizzoli en schopte uit boosheid de bal bijna tegen de arbiter aan.

Het leverde de Argentijn een schorsing op, die ook na beroep van Inter bleef staan. De schorsing van teamgenoot Ivan Perisic werd vrijdag wel teruggebracht tot één wedstrijd. De Kroaat was tegen Juventus in blessuretijd met rood van het veld gestuurd, omdat hij zich verbaal misdroeg nadat Rizzoli had geweigerd om een strafschop aan Inter te geven.