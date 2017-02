Luxeprobleem Van Bronckhorst bij Feyenoord

ANP Luxeprobleem Van Bronckhorst bij Feyenoord

ROTTERDAM - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord moet zaterdag voor de thuiswedstrijd tegen FC Groningen opnieuw een lastige keuze maken. Zet hij Jens Toornstra wederom op de bank of verdwijnt bijvoorbeeld Dirk Kuijt uit de ploeg? ,,Dat zullen jullie zaterdag zien'', zei Van Bronckhorst vrijdag op de persconferentie.

Door ANP - 10-2-2017, 17:48 (Update 10-2-2017, 17:48)

Op de al het hele seizoen afwezige keeper Kenneth Vermeer en verdediger Sven van Beek na, beschikt de Rotterdamse trainer over een volledig fitte spelersgroep. ,,Iedereen is beschikbaar, iedereen wil spelen. Elke week moet ik keuzes maken. Een 'luxeprobleem' dus'', aldus Van Bronckhorst.

Vorige week keerde Karim El Ahmadi tegen FC Twente terug in het elftal, nadat hij met Marokko had meegedaan aan het toernooi om de Afrika Cup. Dat kostte Toornstra zijn basisplaats. Met Toornstra als invaller trok de koploper van de eredivisie de wedstrijd in de slotfase naar zich toe: 0-2.