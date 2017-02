Seys en Jensen onzeker bij FC Twente

ENSCHEDE - FC Twente moet het zondag op Woudestein tegen Excelsior mogelijk stellen zonder Dylan Seys en Fredrik Jensen. De Belgische aanvaller ontbrak vrijdag op het trainingsveld omdat hij ziek is, de Finse middenvelder Jensen was de voorbije dagen ziek. ,,We moeten richting zondag goed bepalen of ze wel of niet starten, het gaat erom dat we genoeg energie op het veld houden'', zei trainer René Hake vrijdag.

Door ANP - 10-2-2017, 17:46 (Update 10-2-2017, 17:46)

Jensen verving vorige week tegen Feyenoord (0-2) de geschorste Bersant Celina op het middenveld. De huurling van Manchester City zit zondag tegen Excelsior zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uit.

De thuisploeg van trainer Mitchell van der Gaag moet het stellen zonder de geschorste Anouar Hadouir. Henrico Drost (griep) en Fredy Ribeiro (hamstring) zijn twijfelachtig voor het duel dat zondag om 12.30 uur begint.