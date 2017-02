Ajax in elk geval met Dolberg

ANP Ajax in elk geval met Dolberg

AMSTERDAM - Ajax speelt zondag in de Arena tegen Sparta Rotterdam in elk geval met Kasper Dolberg in de basis. Die garantie heeft trainer Peter Bosz zijn Deense spits inmiddels gegeven. ,,Hij scoort momenteel weliswaar iets minder, maar met hem spelen we veel beter. Ik maak me geen zorgen.''

Door ANP - 10-2-2017, 15:31 (Update 10-2-2017, 15:31)

Bosz liet in het midden of de van de Africa Cup terug gekeerde Bertrand Traoré meteen in de basis start. Dat zou dan ten koste gaan van Justin Kluivert. ,,Traoré heeft in Afrika een redelijk goed toernooi gespeeld. Ik weet al of ik hem ga opstellen, maar ik ga dat eerst met de spelers bespreken.''

Aanwinst David Neres uit Brazilië is nog niet beschikbaar.