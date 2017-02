PSV vrijwel fit voor FC Utrecht

ANP PSV vrijwel fit voor FC Utrecht

EINDHOVEN - PSV kent vrijwel geen personele problemen in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen FC Utrecht, zondag in Eindhoven. ,,Op Jürgen Locadia en Ramon Pascal Lundqvist na is iedereen fit'', verklaarde coach Phillip Cocu. De verwachting is dat Locadia, al langere tijd uit de roulatie, binnenkort in Jong PSV zijn rentree maakt. Ook Santiago Arias mist de ontmoeting met FC Utrecht. De Colombiaanse verdediger is geschorst.

Door ANP - 10-2-2017, 14:35 (Update 10-2-2017, 14:35)

De opdracht voor PSV is duidelijk. ,,We moeten gewoon winnen'', zei Cocu. ,,FC Utrecht is voor iedereen een lastige tegenstander. Een ploeg die weinig kansen weggeeft maar soms ook wat moeite heeft om te scoren. Dat hebben wij ook gehad. Maar de laatste weken zijn we goed bezig. Ik heb er vertrouwen in.''