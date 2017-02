Vermeij van Heracles mist rest van seizoen

ALMELO - Heracles Almelo kan dit seizoen niet meer beschikken over Vincent Vermeij. Onderzoek in het ziekenhuis maakte duidelijk dat de 22-jarige aanvaller donderdag op de training de achterste kruisband van zijn linkerknie heeft gescheurd. Vermeij was in botsing gekomen met de paal.

Door ANP - 10-2-2017, 13:49 (Update 10-2-2017, 13:49)

,,Een drama voor Vincent, net in een fase dat hij zich goed ontwikkelde'', zei trainer John Stegeman. ,,We zullen hem de komende tijd waar mogelijk steunen.''