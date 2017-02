Brazilië tegen Argentinië in Melbourne

ANP Brazilië tegen Argentinië in Melbourne

SAO PAULO - De Zuid-Amerikaanse voetbalgrootmachten Brazilië en Argentinië spelen op 9 juni vriendschappelijk tegen elkaar op voor beide landen vreemde bodem. Australië is gastland voor het topduel en decor is het immense cricketstadion in Melbourne, waar ruimte is voor 100.000 toeschouwers.

Door ANP - 10-2-2017, 7:47 (Update 10-2-2017, 7:47)

,,Er bestaat niets groter in het voetbal dan een duel tussen Brazilië en Argentinië en Melbourne gaat het beleven'', zei John Eren, de sportminister van de staat Victoria. Argentinië voert de wereldranglijst van de wereldbond FIFA aan, Brazilië staat tweede.