Groenendijk gaat bij ADO uit van eigen kracht

ANP Groenendijk gaat bij ADO uit van eigen kracht

DEN HAAG - Trainer Alfons Groenendijk heeft zijn eerste kennismaking met de spelers van ADO Den Haag donderdag aangegrepen om een korte, maar krachtige boodschap af te geven. ,,Wij zijn ADO, wij moeten altijd uitgaan van onze eigen kwaliteiten'', hield Groenendijk zijn ploeg voor. ,,Natuurlijk is dat makkelijk praten als je net binnen bent en begrijp ik heus wel dat hier het nodige is gebeurd. Maar ik wil de jongens ervan overtuigen dat wij altijd, waar dan ook, ons eigen gezicht moeten laten zien.''

Door ANP - 9-2-2017, 21:09 (Update 9-2-2017, 21:51)

Groenendijk werd woensdag aangesteld als vervanger van de weggestuurde Zeljko Petrovic. De oud-speler van ADO krijgt in Den Haag steun van assistent Dirk Heesen, die zelf meer dan 250 wedstrijden in het geel-groen speelde. ,,Een welkome versterking van de staf'', zegt Groenendijk over Heesen. ,,Het woord is nu aan ons. De komende maanden telt maar één ding en dat is deze club op het hoogste niveau houden.''

ADO staat op de zestiende plek in de eredivisie met zeventien punten uit 21 duels. Degradatie dreigt in Den Haag. ,,We zitten op twee derde van de competitie, we moeten niet teveel terugkijken, maar wel vooruit. We hebben nog dertien wedstrijden, genoeg om de punten te halen die we nodig hebben'', aldus Groenendijk. ,,De spelers mogen trots zijn dat ze het shirt van ADO dragen. Maar het schept tegelijk ook verwachtingen. Ze hebben een verantwoordelijkheid richting de supporters en iedereen die deze club een warm hart toedraagt.''

Groenendijk debuteert zaterdag op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles, dat met één punt minder dan ADO onderaan staat.