Juventus laat Hernanes naar China gaan

TURIJN - Juventus heeft afscheid genomen van de Braziliaanse middenvelder Hernanes. De 31-jarige middenvelder, die bijna dertig keer uitkwam voor de 'Seleção' en met zijn land in 2013 de Confederations Cup won, gaat in China aan de slag bij Hebei China Fortune. Hernanes treft bij de club van trainer Manuel Pellegrini onder anderen Ezequiel Lavezzi en Gervinho, twee voetballers die bij grote clubs in Europa speelden en ook kozen voor een lucratief contract in China.

Door ANP - 9-2-2017, 20:14 (Update 9-2-2017, 20:14)

Juventus ontvangt 8 miljoen euro voor de Braziliaan, die dit seizoen tien keer in actie kwam in de Serie A. Hernanes veroverde vorig jaar de Italiaanse 'dubbel' met de club uit Turijn. Hij speelde eerder in de Serie A voor Lazio en Internazionale en in eigen land voor São Paulo.