Royston Drenthe stopt met voetballen

ROTTERDAM - Royston Drenthe stopt definitief met voetballen en kiest voor een carrière als rapper. Dat zei de 29-jarige Rotterdammer donderdag in een gesprek met Voetbal International. ,,Ik ben gestopt met voetballen. Wat als Feyenoord nog belt? Dan zeg ik nee, ik heb mijn keuze gemaakt'', aldus Drenthe. Hij gaat zich volledig focussen op zijn muziekcarrière als rapper Roya2Faces.

Door ANP - 9-2-2017, 19:42 (Update 9-2-2017, 19:42)

Drenthe doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2005 zijn debuut in de Rotterdamse hoofdmacht. In 2007 won hij met Jong Oranje het EK in eigen land, waarna hij voor 14 miljoen euro naar Real Madrid verkaste.

Het voorspelde grote talent kwam er nooit echt uit. Na zijn avontuur bij Real Madrid raakte Drenthe steeds verder in de vergetelheid bij veelal onbekende clubs uit Spanje, Engeland, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten. Sinds afgelopen zomer was Drenthe clubloos.