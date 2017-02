Go Ahead Eagles strikt international Kosovo

DEVENTER - Go Ahead Eagles heeft donderdag Lum Rexhepi vastgelegd. De 24-jarige Kosovaars international tekent voor anderhalf jaar, met een optie op nog een jaar.

Door ANP - 9-2-2017, 18:53 (Update 9-2-2017, 18:53)

De centrale verdediger werkte afgelopen week met succes een stage af bij Go Ahead. ,,Lum is een positief agressieve speler", zegt technisch manager Dennis Bekking. ,,Hij is tweebenig en kan een aanvaller uitschakelen. Tijdens de stageweek heeft hij dat bevestigd."

Rexhepi kwam afgelopen jaar uit voor HJK Helsinki uit zijn geboorteland Finland. Hij speelde in 2013 één interland voor de Finnen. Toen Kosovo in 2016 als voetbalnatie werd erkend door de FIFA, koos hij voor het land van zijn ouders. Inmiddels heeft Rexhepi twee interlands voor Kosovo op zijn naam staan.

Go Ahead Eagles hoopt Rexhepi voor komend weekend speelgerechtigd te krijgen. De Deventenaren ontvangen zaterdag ADO Den Haag.