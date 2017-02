Mayi twijfelgeval bij NEC voor PEC Zwolle

NIJMEGEN - Na twee nederlagen op rij in de eredivisie hoopt NEC vrijdagavond in Zwolle weer drie punten te halen. De Nijmegenaren moeten het waarschijnlijk wel doen zonder aanvaller Kévin Mayi. Bij PEC Zwolle is Bart Schenkeveld er niet bij vanwege een schorsing. De verdediger werd zondag in het gewonnen duel met Sparta Rotterdam (2-3) met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

Door ANP - 9-2-2017, 18:29 (Update 9-2-2017, 18:29)

Beide ploegen hebben na de winterstop twee van de vier duels gewonnen. ,,De ploegen in het rechterrijtje staan dicht bij elkaar en kunnen allemaal van elkaar winnen", zegt trainer Peter Hyballa van NEC. De Duitser vreest dat hij tegen PEC Zwolle niet kan beschikken over Mayi. De aanvaller, die dit seizoen vier keer scoorde, heeft last van zijn enkel en blijft vermoedelijk in Nijmegen achter. ,,Hij heeft deze week een tik op zijn enkel gekregen en hij blijft last houden", aldus Hyballa.