Suárez voor twee wedstrijden geschorst

BARCELONA - Luis Suárez mist niet alleen de finale van het Spaanse bekertoernooi, maar daarnaast nog een bekerwedstrijd van FC Barcelona. De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond legde de Uruguayaanse spits donderdag een schorsing van twee duels op. Suárez werd dinsdag tijdens de return in de halve finale tegen Atlético Madrid (1-1) in de slotfase met twee gele kaarten binnen vier minuten van het veld gestuurd.

Door ANP - 9-2-2017, 18:27 (Update 9-2-2017, 18:49)

,,Ik lach om die tweede gele kaart, het was niet eens een overtreding'', mopperde Suárez na de wedstrijd. ,,Ik deed helemaal niets.'' Barcelona tekende beroep aan, maar vond geen gehoor bij de Spaanse bond. Die besloot Suárez niet alleen voor de bekerfinale tegen Alavés te schorsen, maar er nog een wedstrijd bovenop te doen. Dit omdat de spits nadat hij van het veld was gestuurd de slotminuten vanuit de spelerstunnel bleef volgen en niet direct naar de kleedkamer ging. Barcelona kondigde op de website aan wederom in beroep te gaan.

De tuchtcommissie schrapte wel de gele kaart die Sergio Busquets kreeg omdat hij de bal had weggetrapt. Op het moment dat hij dat deed, lagen er echter twee ballen op het veld, zo luidde het verweer van Barcelona. Voor Busquets had die gele kaart echter geen gevolgen gehad voor zijn deelname aan de bekerfinale. Sergi Roberto moet wel toekijken in de finale tegen Alavés. De verdediger werd net als Suárez tegen Atlético Madrid met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

De eindstrijd van de Copa del Rey is op 27 mei. Barcelona en Alavés treffen elkaar zaterdag ook al, dan voor de Spaanse competitie.