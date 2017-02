Traoré na Afrika Cup terug bij Ajax

AMSTERDAM - Bertrand Traoré heeft zich donderdag weer in Amsterdam gemeld bij trainer Peter Bosz van Ajax. De huurling van Chelsea verbleef de afgelopen weken in Gabon, waar hij met Burkina Faso meedeed aan het toernooi om de Afrika Cup.

Door ANP - 9-2-2017, 18:00 (Update 9-2-2017, 18:00)

Traoré miste in de halve finale tegen Egypte de beslissende strafschop, maar pakte een paar dagen later met zijn land wel brons door de 'troostfinale' tegen Ghana te winnen (1-0). Broer Alain Traoré maakte zaterdag het winnende doelpunt. Bij afwezigheid van Traoré kreeg de zeventienjarige Justin Kluivert de laatste weken een kans in de basis van Ajax.

,,Goed om terug te zijn, ik kijk uit naar de komende wedstrijd'', zei Traoré. Ajax ontvangt zondag Sparta Rotterdam.