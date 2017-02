Van Praag herkiesbaar voor UEFA-bestuur

NYON - Michael van Praag heeft zich opnieuw kandidaat gesteld voor een plek in het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA. De bondsvoorzitter van de KNVB behoort tot de dertien kandidaten die op 5 april tijdens het UEFA-congres in Helsinki strijden om acht plaatsen. De UEFA maakte de namen van de kandidaten, die voor vier jaar kunnen worden gekozen, donderdag bekend.

9-2-2017

Van Praag zit sinds 2009 in het bestuur van de Europese federatie en werd vier jaar later voor de eerste keer herkozen. Hij behoort tot de vijf vicepresidenten van de UEFA.

De 69-jarige Amsterdammer probeerde de afgelopen jaren voorzitter te worden van de mondiale bond FIFA en van de UEFA, maar twee keer zonder succes. Van Praag trok zich in 2015 terug uit de strijd om het voorzitterschap bij de FIFA. Vorig jaar moest hij het bij de UEFA-verkiezing afleggen tegen Aleksander Ceferin uit Slovenië.

Opvolger

Van Praag werd eind november herkozen als voorzitter van de KNVB. De oud-preses van Ajax riep de clubs toen op om snel op zoek te gaan naar een opvolger voor hem. ,,Het zou mooi zijn als in 2018 al bekend is wie mij gaat opvolgen", zei hij in Zeist. ,,U mag vinden van de UEFA wat u wil, maar toch heeft het Nederland voordelen opgeleverd dat wij daar iemand in het bestuur hebben. Voor de clubs, maar ook wat betreft toewijzingen van toernooien. Het is goed dat ik mijn opvolger een jaartje met me mee laat lopen en voorstel bij de UEFA, zodat de kans groot is dat ook hij daar wordt gekozen."

Eerst hoopt Van Praag zelf te worden herkozen in het UEFA-bestuur. Andere kandidaten zijn onder meer de Engelsman David Gill, de Duitse bondsvoorzitter Reinhard Grindel en de Poolse oud-topvoetballer Zbigniew Boniek.