ANP Payt nieuwe hoofdsponsor FC Groningen

GRONINGEN - Debiteurenbeheerder Payt is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdsponsor van FC Groningen. Dat maakte de Groningse voetbalclub donderdag bekend.

Door ANP - 9-2-2017, 17:10 (Update 9-2-2017, 17:10)

FC Groningen heeft met Payt een contract afgesloten voor twee jaar, met een optie op nog een derde jaar. ,,Na zes succesvolle jaren neemt Payt de plaats op de FC Groningen-shirts over van huidig hoofdsponsor Essent", zo is te lezen in een verklaring op de clubwebsite. ,,In de huidige tijd valt het niet mee om een goede en ambitieuze hoofdsponsor aan je te binden als club, we zijn daar niettemin toch in geslaagd", zegt commercieel directeur Robbert Klaver.

Payt betaalt FC Groningen in het eerste seizoen 1,1 miljoen euro en het jaar daarop twee ton meer. Door bonusregelingen kunnen beide jaarbedragen nog oplopen.

Het contract met Essent loopt na het seizoen 2016/2017 af. Payt, een Gronings bedrijf dat debiteuren- en incassosoftware levert, was al sponsor van FC Groningen. In 2015 stond het logo van het bedrijf op de rug van het shirt tijdens de halve finale en finale van het bekertoernooi.