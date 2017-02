Televisiegelden helpen Man United vooruit

MANCHESTER - Manchester United heeft de kassa in de eerste seizoenshelft flink horen rinkelen. De beursgenoteerde, Engelse voetbalclub ontving vooral flink meer televisiegelden. Maar ook de inkomsten uit de verkoop van toegangskaarten en merchandise, zoals shirtjes, petjes en sjaaltjes, gingen omhoog.

Door ANP - 9-2-2017, 14:31 (Update 9-2-2017, 14:31)

De club van verdediger Daley Blind boekte een omzet van 278 miljoen pond (327 miljoen euro), ruim 8 procent meer dan een jaar eerder. Met name het afgelopen kwartaal gingen de zaken beter. In de eerste maanden van het boekjaar vielen de inkomsten nog terug, doordat Manchester United niet uitkwam in de Champions League.

De nettowinst daalde met ruim een vijfde naar 18,7 miljoen euro. Dat komt door een sterke stijging van de salarisuitgaven. Manchester United kreeg er dit seizoen met de Franse middenvelder Paul Pogba en de Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic twee grootverdieners bij.