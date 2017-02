Kameroen maakt sprong op wereldranglijst

ZÜRICH - Kameroen is op de wereldranglijst van de FIFA flink gestegen. Dankzij de eindzege in de Afrika Cup is het land, dat onder leiding staat van de Belgische trainer Hugo Broos, nu de nummer 33. Bij de vorige ranking, in januari, was Kameroen nog 62e van de wereld.

Door ANP - 9-2-2017, 11:56 (Update 9-2-2017, 11:56)

Ook het Nederlands elftal is wat opgeschoven, van 22 naar 21. Het elftal van bondscoach Danny Blind speelt eind maart de volgende wedstrijd in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap, uit tegen Bulgarije. Dat land neemt de 71e plek in op de ranglijst van de wereldvoetbalbond.

In de top tien is weinig veranderd. Frankrijk, ook tegenstander van Oranje in de WK-kwalificatie, is gestegen van plaats zeven naar zes. Argentinië is eerste, gevolgd door Brazilië en regerend wereldkampioen Duitsland.