ANP Voetbalsters oefenen tegen IJsland en Japan

ZEIST - De Nederlandse voetbalsters oefenen in aanloop naar het Europees kampioenschap tegen IJsland en Japan. Het team van bondscoach Sarina Wiegman treft de IJslandse vrouwen dinsdag 11 april in Doetinchem, en de oefenwedstrijd tegen Japan is vastgesteld voor vrijdag 9 juni in Breda. Het EK in Nederland begint op 16 juli. Oranje oefent dinsdag 13 juni voor het laatst. De tegenstander voor die dag is nog niet bekend.

Door ANP - 9-2-2017, 10:29 (Update 9-2-2017, 10:29)

Nederland is op het EK ingedeeld in een groep met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland.

Behalve tegen IJsland en Japan oefenen de Oranjevoetbalsters de komende periode ook nog tegen China (1 maart in Lagos), Australië (3 maart in Vila Real de Santo Antonio, Zweden (6 maart in Lagos) en Frankrijk (7 april in Utrecht). De duels met China, Australië en Zweden zijn in de strijd om de zogenoemde Algarve Cup.