ANP Bayern ontmoet Schalke in kwartfinale beker

MÜNCHEN - Bayern München neemt het in de kwartfinales van het Duitse bekertoernooi op tegen Schalke 04. Dat is woensdagavond door loting, verricht door artiest Mark Forster, bepaald. Schalke bereikte woensdag de laatste acht door een zege van 4-1 op Sandhausen. Titelverdediger Bayern was dinsdag in de achtste finales al met 1-0 te sterk voor VfL Wolfsburg.

Door ANP - 9-2-2017, 7:28 (Update 9-2-2017, 7:28)

Met Hamburger SV en Borussia Mönchengladbach staan nog twee voetbalclubs uit de Bundesliga in de kwartfinales tegenover elkaar. De op het derde niveau uitkomende club Sportfreunde Lotte is gekoppeld aan Borussia Dortmund, terwijl Eintracht Frankfurt tegen Arminia Bielefeld speelt.

De vier kwartfinales zijn op 28 februari en 1 maart. De halve finales staan voor eind april op de planning. Op 27 mei is in Berlijn de eindstrijd van het Duitse bekertoernooi.