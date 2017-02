Alavés voor het eerst in Spaanse bekerfinale

VITORIA-GASTEIZ - Invaller Edgar heeft Alavés woensdag naar de finale van de Spaanse beker geschoten. Zijn treffer in de 82e minuut bezorgde de bescheiden Spaanse club de zege op Celta de Vigo in de halve finales.

Door ANP - 8-2-2017, 23:22 (Update 8-2-2017, 23:22)

Aangezien het eerste duel in 0-0 was geëindigd, was het doelpunt van Edgar toereikend. De Baskische ploeg bereikte voor het eerst in zijn bestaan de finale van de zogeheten Copa del Rey. Tegenstander in die finale is het grote FC Barcelona, dat dinsdag ten koste van Atlético Madrid de eindstrijd haalde.