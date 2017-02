Gouden Schoen in België voor Izquierdo

LINT - De Colombiaan José Izquierdo van landskampioen Club Brugge heeft woensdag in Lint de Gouden Schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer in een kalenderjaar in België. Izquierdo hield de Poolse Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk achter zich. De Nederlandse middenvelder Ruud Vormer, ploeggenoot van Izquierdo, eindigde als derde in de verkiezing, die gaat over het tweede deel van het afgelopen seizoen en de eerste helft van de huidige jaargang van de Jupiler Pro League.

Door ANP - 8-2-2017, 23:17 (Update 8-2-2017, 23:17)

Aanvaller Izquierdo is de opvolger van de Belg Sven Kums, die in 2015 met AA Gent de landstitel veroverde en een jaar geleden de trofee won. Kevin De Bruyne werd voor de tweede keer op rij gekozen tot beste Belgische speler in het buitenland. De Bruyne is een van de sterren in de Premier League bij Manchester City. Leon Bailey werd gekozen tot talent van het jaar. De Jamaicaan stapte vorige week over van Racing Genk naar Bayer Leverkusen.

Michel Preud'homme, die met Club Brugge kampioen werd, is de trainer van het jaar in België.

Voor Club Brugge was het de eerste Gouden Schoen sinds 2002, toen met Timmy Simons, de huidige aanvoerder, de prijs pakte. Simons werd ook nu gehuldigd. De veertigjarige middenvelder, die ook nog voor PSV uitkwam, kreeg de oeuvreprijs uit handen van voormalig ploeggenoot Phillip Cocu.