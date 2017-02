Forsberg verlengt bij RB Leipzig

LEIPZIG - De Duitse club RB Leizpig heeft woensdag het contract met Emil Forsberg verlengd met een jaar. De Zweedse international heeft zich tot juni 2022 verbonden aan de debutant in de Bundesliga, die verrassend op de tweede plaats staat.

Door ANP - 8-2-2017, 20:51 (Update 8-2-2017, 20:51)

Forsberg is een van de sleutelspelers in de ploeg. Hij maakte tot dusver dit seizoen vijf doelpunten en leverde negen assists. Technisch directeur Ralf Rangnick was er veel aan gelegen de 25-jarige aanvaller langer vast te leggen. ,,Hij is bezig aan een uitmuntend seizoen en zeer geliefd bij de fans'', aldus Rangnick.