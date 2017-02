Juventus simpel langs Crotone

ANP Juventus simpel langs Crotone

CROTONE - Juventus heeft woensdag de voorsprong op AS Roma weer uitgebreid naar zeven punten. De koploper uit Turijn won zonder al te veel inspanningen bij Crotone, dat voorlaatste staat in de Serie A: 2-0.

Door ANP - 8-2-2017, 20:09 (Update 8-2-2017, 20:09)

De Kroaat Mario Mandzukic bracht Juventus na een uur op voorsprong. Een knappe omhaal van zijn landgenoot Marko Pjaca werd nog gekeerd door Crotone-doelman Alex Cordaz, maar tegen de inzet van Mandzukic was hij niet bestand.

Een klein kwartier later omspeelde Gonzalo Higuaín met een knappe schijnbeweging Cordaz. Het was zijn zestiende competitietreffer waarmee de Argentijn op gelijke hoogte kwam met de Belg Dries Mertens. De topschutter in de Serie A is echter Edin Dzeko van AS Roma, die er al zeventien maakte.

Bij Juventus had de Braziliaan Dani Alves (ex-Barcelona) voor het eerst sinds zijn beenbreuk in november weer een basisplaats nadat hij zondag al even was ingevallen in het competitieduel met Inter.