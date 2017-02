Depay begint op de bank bij Lyon

LYON - Memphis Depay is na twee duels zijn basisplaats al weer kwijt bij Olympique Lyon. De aanvaller, die in de winterstop werd overgenomen van Manchester United, begint het competitieduel met Nancy woensdagavond op de bank.

Door ANP - 8-2-2017, 19:08 (Update 8-2-2017, 19:08)

Depay debuteerde met een invalbeurt in het gewonnen duel met Olympique Marseille op 22 januari. Daarna was de oud-PSV'er twee keer basisspeler in de competitie. Beide keren werd er verloren: eerst op eigen veld van Lille, afgelopen zondag in de derby bij Saint-Étienne.

Coach Bruno Genesio geeft woensdag de voorkeur aan Mathieu Valbuena.