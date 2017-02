Groenendijk volgt Petrovic op als trainer ADO

ANP Groenendijk volgt Petrovic op als trainer ADO

DEN HAAG - Alfons Groenendijk moet ADO Den Haag voor de eredivisie zien te behouden. De trainer is woensdag aangesteld als opvolger van de dinsdag ontslagen Zeljko Petrovic. Groenendijk ondertekende een contract tot het einde van dit seizoen, met een optie voor nog twee seizoenen.

Door ANP - 8-2-2017, 11:56 (Update 8-2-2017, 11:57)

Groenendijk voetbalde zelf van 1982 tot 1987 voor ADO. Daarna kwam de nu 52-jarige geboren Leidenaar als speler uit voor Roda JC, Ajax, Manchester City, Sparta Rotterdam en FC Utrecht. Als coach werkte Groenendijk bij Ajax (assistent van het eerste, en hoofdcoach van Jong Ajax en de jeugd onder 19), Willem II, FC Den Bosch en Excelsior. Bij Excelsior vertrok Groenendijk na vorig seizoen en werd hij opgevolgd door Mitchell van der Gaag. In de tussentijd werkte hij ook nog als technisch directeur bij het Roemeense Cluj.

Het debuut van Groenendijk bij ADO is zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Dat is direct een belangrijk duel. ADO Den Haag is zestiende op de ranglijst, Go Ahead achttiende en laatste. Het verschil tussen de twee clubs is slechts één punt.

ADO nam dinsdag afscheid van Petrovic wegens teleurstellende resultaten. Uit de eerste vier duels pakte de cub nog tien punten, maar daar kwamen de zeventien navolgende wedstrijden nog maar zeven punten bij. Na de winterstop verloor ADO vier keer op rij. De 51-jarige Petrovic, die dit seizoen debuteerde bij ADO, moest werken onder onrustige omstandigheden. De leiding van ADO botste met Wang Hui, de Chinees die met zijn bedrijf United Vansen eigenaar van ADO is. De Ondernemingskamer in Amsterdam schorste Wang als voorzitter van de rvc en de rechtbank in Den Haag bepaalde dat de Chinees de beloofde 2,5 miljoen euro moest betalen. Ruim een week geleden kwam het geld pas binnen.